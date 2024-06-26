- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عبد العزيز السيد: انقطاع الكهرباء يهدد بنفوق المزيد من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 04:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن مد فترات قطع الكهرباء يؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية لمزارع الدواجن التقليدية؛ فارتفاع درجة الحرارة دون تهوية وتبريد جيدين في ظل انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى نفوق المزيد من الدواجن.
وقلل عبد العزيز، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، من تأثير فترات تخفيف الأحمال على المزارع المملوكة لكبار المنتجين، التي يتكلف تجهيزها ملايين الجنيهات؛ نظرا لامتلاكها مولدات كهربائية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.
وكان رئيس شعبة الدواجن قد صرّح، في وقت سابق، بأن تخفيف الأحمال سببا لارتفاع الأسعار، واستدرك: “لكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه”.
وتوقع سابقًا انخفاض أسعار الدواجن بوتيرة كبيرة بعد العيد مباشرة؛ في ظل تشبع الطلب من اللحوم، مشيرا إلى إفتقار السوق للمعايير التي يمكن من خلالها بلورة الوضع بصورة دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد العزيز السيد: انقطاع الكهرباء يهدد بنفوق المزيد من… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.