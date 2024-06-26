عبد العزيز السيد: انقطاع الكهرباء يهدد بنفوق المزيد من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 04:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن مد فترات قطع الكهرباء يؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية لمزارع الدواجن التقليدية؛ فارتفاع درجة الحرارة دون تهوية وتبريد جيدين في ظل انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى نفوق المزيد من الدواجن.

وقلل عبد العزيز، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، من تأثير فترات تخفيف الأحمال على المزارع المملوكة لكبار المنتجين، التي يتكلف تجهيزها ملايين الجنيهات؛ نظرا لامتلاكها مولدات كهربائية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.

وكان رئيس شعبة الدواجن قد صرّح، في وقت سابق، بأن تخفيف الأحمال سببا لارتفاع الأسعار، واستدرك: “لكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه”.

وتوقع سابقًا انخفاض أسعار الدواجن بوتيرة كبيرة بعد العيد مباشرة؛ في ظل تشبع الطلب من اللحوم، مشيرا إلى إفتقار السوق للمعايير التي يمكن من خلالها بلورة الوضع بصورة دقيقة.