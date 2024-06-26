حسن مبروك: 40% تراجعا متوقعا في إنتاج المصانع المتأثرة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ توقع حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، تراجع إنتاج المصانع المتضررة من مد خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%.

وقال مبروك في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إنه لا توجد أي منشأة بمنأى عن خطة تخفيف الأحمال سواء كانت منزلية أو اقتصادية.

وأشار إلى أن استمرار قطع الكهرباء عن المصانع خلال فترات العمل “سيكبدها خسائر فادحة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل”.

ونوّه بأن استمرار الوضع الحالي سيدفع المصانع نحو إقامة محطات طاقة شمسية لتوفير احتياجاتها من الطاقة وعدم تعطلها، إضافة إلى تصدير الفائض إلى الدولة بعد ربطها مع الشبكة الرئيسية.

وتابع: “هذا التحول سيكون إجباريًا على المصانع ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وهو ما يساعدها على تقليل تكاليفها التشغيلية بنسبة لا تقل عن 50%، بجانب التغطية الكاملة لاحتياجات المصانع الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الضغط عن الشبكة الرئيسية”.