الاقتصاد الأمريكي يضيف 206 آلاف وظيفة في يونيو ومعدل البطالة…

دبي - احمد فتحي في السبت 6 يوليو 2024 01:15 مساءً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأميركي 206 آلاف وظيفية في يونيو الماضي بما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 191 ألفاً.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة ، ارتفع معدل البطالة في أمريكا عند 4.1% الشهر الماضي مقابل 4% في مايو. وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى إضافة الاقتصاد 191 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 4%. وتم تعديل بيانات شهر مايو أيار بالخفض من 272 ألفاً إلى 218 ألفاً.

وجاءت الزيادة في معدل البطالة في أمريكا وسط ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة القوى العاملة من السكان الذين هم في سن العمل ممن يعملون أو يبحثون عن وظيفة)بنحو 0.1% إلى 62.6%.

وعلى مستوى الأجور، كان متوسط الأجور في الساعة أعلى من التوقعات إذ زاد بنحو 0.3% على أساس شهري وبنسبة 3.9% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالقطاعات، قاد قطاع الرعاية الصحية عدد الوظائف التي تمت إضافتها بواقع 49 ألفاً، فيما تمت إضافة 34 ألف وظيفة مرتبطة بالرعاية الاجتماعية، و27 ألفاً في البناء.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يفكر فيه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في خطوتهم المقبلة بشأن الفائدة، وفي آخر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أشار مسؤولو الفيدرالي إلى أن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم قبل خفض الفائدة، كما أشاروا إلى أن الاقتصاد القوي وبشكل خاص سوق العمل القوي يخففان من الحاجة الملحة إلى أي تحرك قريب.

كيف تعامل السوق مع البيانات؟

سجلت عقود المؤشرات الأمريكية مكاسب طفيفة بعد البيانات، فارتفع داو جونز بأقل من 0.1% إلى 39665 نقطة. وصعد ناسداك بأقل من 0.1% مسجلاً 20429 نقطة.

وعلى صعيد تداولات الذهب، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% إلى 2380.6 دولار للأونصة.