أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي

دبي - احمد فتحي في السبت 6 يوليو 2024 04:11 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة ، لكنها حققت مكسباً أسبوعياً للمرة الرابعة على التوالي، إذ أظهر انخفاض المخزونات زيادة في الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 72 سنتاً أو 0.86% لتبلغ 83.16 دولار للبرميل عند التسوية.

كان خام غرب تكساس الوسيط سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 84.52 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل، قبل أن يتراجع. وربح خام القياس الأمريكي نحو 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتاً أو بنسبة 1.02% لتبلغ 86.54 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه سجل ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0.15%.

يتوقع محللو سوق النفط تشدداً في السوق خلال الربع الثالث مع ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف. ويبدو أن بيانات المخزونات الأميركية تؤكد هذه التوقعات، مع انخفاض مخزونات الخام بمقدار 12.2 مليون برميل والبنزين بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويتوقع بنك UBS أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما يزيد عن معدل النمو طويل الأجل البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.

ويتوقع البنك انخفاضات أكبر في المخزونات في الأسابيع المقبلة حيث تبقي أوبك+ تخفيضات الإنتاج سارية حتى سبتمبر.

وقال محلل السلع الأولية في UBS، جيوفاني ستونوفو، للعملاء في مذكرة الخميس الرابع من يوليو: “على هذا النحو، ما زلنا نعتقد أن خام برنت سيصل على الأرجح إلى مستوى 90 دولاراً للبرميل هذا الربع”.

وتوقع بنك جي بي مورجان أيضاً أن يصل خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل في أغسطس أو سبتمبر.