أزيموت مصر تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية وتطلق منصة…

دبي - احمد فتحي في السبت 6 يوليو 2024 08:08 مساءً - أعلنت شركة أزيموت مصر عن نجاحها في الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لإطلاق منصتها الرائدة لصناديق ومحافظ الاستثمار الرقمية الكاملة تغطي أنشطتها المتعددة وتعد “azinvest”، أول منصة رقمية متكاملة لصناديق ومحافظ الاستثمار عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول وشبكة الانترنت في مصر.

وتمنح منصة “azinvest” للمستثمرين إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى جميع صناديق أزيموت التي تغطي فئات أصول متعددة بما في ذلك الصناديق النقدية، الدخل الثابت، الأسهم، متعددة العملات، والذهب. كما تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور الهائل الذي تقوده الهيئة في الإطار التشريعي الذي ينظم استخدام التكنولوجيا في السوق المالية غير المصرفية.

يهدف تطبيق “azinvest” إلى توفير أدوات ووسائل للاستثمار لجميع المستثمرين والعمل على تحقيق الشمول المالي بأفضل السبل، ويقدم حاليا للمستثمرين طريقة سهلة وخاضعة للرقابة للاستثمار في فئات الأصول المختلفة من خلال منصة صناديق ومحافظ ازيموت تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.

صرح أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لشركة ازيموت مصر “يسعدنا أن تكتب شركة ازيموت مصر فصلًا جديدًا في كتاب تاريخ الصناعة المالية غير المصرفية. ويأتي الإطلاق الناجح لـ “azinvest” بتجربتها الرقمية المتكاملة كإنجاز جديد لصناعة إدارة الأصول في مصر كأول منصة رقمية، ونقدر بشدة مستوى التطوير في الإطار التنظيمي الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية والذي مهد لإطلاق تطبيقنا الرقمي الكامل”.