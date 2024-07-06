المنافسات الرياضية وتأثيرها الاقتصادي

يمكن أن تعزز المراهنات الرياضية الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل، وتوفير دخل للشركات الصغيرة المحلية وتمويل الرياضة بشكل مباشر. لكن المراهنات الرياضية تنطوي أيضاً على مخاطر مثل الإدمان على القمار أو التلاعب بنتائج المباريات - لذلك تتطلب لوائح صارمة وتدابير قمار مسؤولة للعمل بأمان ومسؤولية.

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تستفيد الشركات الصغيرة المحلية من المراهنات الرياضية، بما في ذلك الحانات والمطاعم التي تشهد زيادة في حركة الزبائن في أيام المباريات ويمكنها بيع بضائع الفريق التي تعزز إيراداتها.

التقنين

إن تقنين المراهنات الرياضية مسألة معقدة لها تداعيات إيجابية وسلبية على قطاع الرياضة. في حين أن المراهنات الرياضية قد توفر مصادر دخل جديدة للبطولات والفرق وهيئات البث، بالإضافة إلى مصادر دخل جديدة للبطولات نفسها؛ إلا أنها أيضاً تشكل مخاطر على النزاهة والإدمان وتؤدي إلى التلاعب بنتائج المباريات مما يستلزم اتخاذ تدابير تنظيمية لأغراض الامتثال.

على الرغم من أن المراهنات الرياضية لا تزال قانونية منذ صدور حكم المحكمة العليا، إلا أن سوقها ينمو بسرعة. فوفقاً لتقديرات جمعية المقامرة الأمريكية، ستدر المراهنات الرياضية على الإنترنت 2.45 مليار دولار من عائدات الضرائب الفيدرالية والولائية والمحلية* من المقامرة الرياضية على الإنترنت في عام 2016. سيتم استخدام هذه الأموال في مشاريع البنية التحتية، وبرامج التعليم، وخدمات المقامرة المسؤولة وغيرها من المشاريع ذات الأولوية.

تميل مواقع المقامرة الأكثر شهرة إلى أن تكون الأسرع في الحصول على ترخيص قانوني. يمكن الاستشهاد بـ

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تستفيد الفرق الرياضية والرياضيون من المراهنات الرياضية من خلال توقيع صفقات رعاية وإعلانات مع شركات المقامرة، في حين أن المشجعين يصبحون أكثر تفاعلاً مع المباريات بسبب زيادة المنافسة على أموالهم. يؤكد بعض الخبراء أن الارتفاع السريع للمراهنات الرياضية أدى أيضاً إلى خلق جو يواجه فيه الرياضيون الشباب ضغوطاً أكبر لتحقيق النجاح.

الضرائب

يؤدي التوسع السريع للمراهنات الرياضية إلى خلق فرص عمل جديدة وجذب الزوار إلى الولايات التي تقدمها، ومع ذلك يجب أن تحقق التوازن بين ممارسات المقامرة المسؤولة وتنمية الاهتمام بالرياضة مع تنظيم هذه الصناعة وفرض الضرائب وفقاً لذلك.

يمكن لإيرادات ضرائب القمار الرياضي أن تساعد الاقتصادات المحلية وتخلق فرص عمل. علاوة على ذلك، يمكنها تحسين الخدمات العامة مثل المدارس والطرق. ومع ذلك، من المهم أن يتم الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على ثقافة المقامرة وكذلك أي أضرار اجتماعية محتملة مرتبطة بالمقامرة الرياضية.

تعتمد ضرائب الدولة على المراهنات الرياضية عادةً على إجمالي إيرادات المقامرة (GGR)، والتي تشمل جميع الأموال التي يتم الرهان عليها مطروحاً منها الأرباح المدفوعة، دون أخذ الرهانات الترويجية المقدمة كعروض ترويجية للعملاء الجدد في الاعتبار. لذلك، غالباً ما يكون معدل الضريبة الحقيقي أعلى بكثير من النسبة المئوية المذكورة على مواقع الويب الخاصة بالولاية؛ ولتقليل هذه التكاليف بشكل أكثر فعالية يتم اعتماد ضريبة المكوس التي لا تسمح بالخصومات وتمنع تحفيز المقامرة بالرهانات والعروض المجانية.

اللوائح التنظيمية

جلبت المراهنات الرياضية زيادة في الإيرادات للفرق الرياضية المحترفة وفي نفس الوقت فتحت مصادر إيرادات جديدة لحكومات الولايات. فقد شهدت بعض الولايات، مثل ولاية آيوا، مستويات قياسية من الإيرادات الضريبية الناتجة عن هذه الصناعة - وهي أموال تدعم التعليم العالي بالإضافة إلى توفير فوائد اقتصادية في الولايات ذات الأسواق الصغيرة ذات التعداد السكاني المنخفض.

تختلف قوانين المراهنات الرياضية اختلافاً كبيراً بين الدول والولايات، حيث يحظرها البعض بشكل كامل بينما ينظمها البعض الآخر بشكل أكثر صرامة - مما يؤدي إلى آراء مختلفة من العلماء والممارسين على جانبي النقاش حول هذه المسألة.

يدعو بعض المشرعين إلى وضع لوائح تنظيمية أكثر صرامة للمقامرة الرياضية، بما في ذلك إلزام شركات المقامرة الرياضية بعرض رقم الخط الساخن للمقامرة والاحتمالات على مواقعها الإلكترونية. وتتضمن مقترحات أخرى وضع حواجز مالية - مثل رسوم طلب الترخيص - بينها وبين المستهلكين لمنعها من تمرير التكاليف إليهم. ومع تطور هذه الصناعة بسرعة، ستحتاج الحكومات إلى التكيّف مع هذا التطور السريع من أجل الحفاظ على أهميتها.

الشرعية

لا تدر المراهنات الرياضية القانونية عائدات لصناعة الرياضة فحسب، بل إنها أدت أيضاً إلى فوائد ضريبية. تم تخصيص الأموال التي تم جمعها لتحسين الطرق، وأنظمة النقل، والمدارس، والجامعات - كانت ولاية آيوا من بين العديد من الولايات التي جمعت أكثر من 8 ملايين دولار من ضرائب المراهنات الرياضية على الإنترنت وحدها في عام 2022؛ وهذا سيتيح التنويع ويوفر للمواطنين فرصاً جديدة.

جعل التقنين المقامرة الرياضية متاحة بشكل أكبر لعامة الناس، مما أدى إلى زيادة عدد المراهنين على الأحداث الرياضية. يوفر هذا الأمر للبطولات الرياضية فرصة ممتازة لزيادة مشاركة الجماهير وتوليد الإيرادات؛ ومع ذلك، فإن المقامرة الرياضية المقننة تجلب معها بعض التداعيات السلبية مثل التلاعب بنتائج المباريات والإدمان والتي يجب معالجتها من خلال اللوائح المناسبة وممارسات المقامرة المسؤولة.



