مال وأعمال

كامل الوزير: إلغاء إجازة السبت في هيئة التنمية الصناعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: إلغاء إجازة السبت في هيئة التنمية الصناعية من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – ألغى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، إجازة السبت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتكون أيام العمل من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد إلى الخميس.

predco_adv_2021

وأوضح الوزير، خلال لقائه رئيس ونواب الهيئة، أن القرار يأتي لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.

E-Bank

وتابع: “نحن في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب أن يعمل الجميع على أن تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل”، مضيفًا أن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالإضافة إلى أنها سوق استهلاكية كبيرة تسهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.

BonatMisr

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف جميع الأعمال لزيادة الإنتاج، مضيفًا: “وهو ما يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل”.

HapiSalonWhite

وشدد على أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة بسواعد أبنائها.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامل الوزير: إلغاء إجازة السبت في هيئة التنمية الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا