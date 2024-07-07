كامل الوزير: إلغاء إجازة السبت في هيئة التنمية الصناعية

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – ألغى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، إجازة السبت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتكون أيام العمل من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد إلى الخميس.

وأوضح الوزير، خلال لقائه رئيس ونواب الهيئة، أن القرار يأتي لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.

وتابع: “نحن في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب أن يعمل الجميع على أن تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل”، مضيفًا أن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالإضافة إلى أنها سوق استهلاكية كبيرة تسهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف جميع الأعمال لزيادة الإنتاج، مضيفًا: “وهو ما يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل”.

وشدد على أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة بسواعد أبنائها.