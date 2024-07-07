وزير الزراعة: رؤية واضحة لإيصال الدعم إلى مستحقيه من…

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، مع قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، سبل تعميق دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الفلاحين.

وأكد وزير الزراعة أهمية وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة وعمليات توزيعها، فضلا عن إعداد رؤية واضحة لهذا الملف، وتفادي وقوع أية أزمات.

كما بحث فاروق، خلال اللقاء، ملفات أهم المحاصيل الاستراتيجية من بينها: القطن والفراولة والبطاطس، بالإضافة الى أهمية توفير التقاوي بالجودة المطلوبة في الوقت المناسب.

وأشار الوزير أيضا إلى أهمية أن يكون للجمعيات الزراعية دور في الإرشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، في سبيل زيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين.

كما أكد أهمية التوعية بالأساليب الحديثة التي من شأنها ترشيد استخدام مياه الري، والأسمدة، واستخدام المخصبات الحيوية، والعمل على تشجيع المزارعين لاستخدام وسائل الري الحديث.