وزير الإسكان: العمل على تعظيم إيرادات المشروعات مقارنة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – وجه وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، بالعمل على تعظيم الموارد المالية للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، من خلال إتاحة وتوفير الفرص الاستثمارية بأنواعها المختلفة للمستثمرين والمواطنين، وتعظيم إيرادات المشروعات مقارنة بالتكاليف، من خلال الدراسات الاقتصادية والاستثمارية، ودراسة البدائل المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف؛ لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخ بالمشروعات.

كما وجه الوزير، في اجتماع عقده بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بضرورة العمل على تحقيق الاتزان المالي لكل مدينة من المدن الجديدة بين الإيرادات والمصروفات، والعمل على إيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة للصرف منها على أعمال الصيانة والتشغيل، بما يضمن تنفيذ أعمال الصيانة بالمستوى اللائق بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وضمان استدامة أعمال التنمية، وعدم التهاون في تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها.

وأشار الشربيني إلى أن إجمالي الاستثمارات بمدينة برج العرب الجديدة حتى نهاية يونيو الماضي تخطت 6.6 مليار جنيه، منها ما يزيد على 4.4 مليار جنيه فى قطاع المرافق، وما يزيد على مليار جنيه فى قطاع الطرق، و815 مليون جنيه فى قطاع الإسكان لتنفيذ 13.593 وحدة سكنية، و241 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 113 مشروعا خدميا، وتبلغ الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالي 2025/2024، نحو نصف مليار جنيه.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها.

وأوضح أن المدينة تتميز بموقعها القريب من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، كما تتميز بقربها من القري السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور مطار برج العرب الدولي، واستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، مسافة 28 كم، كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كم، وتُعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.