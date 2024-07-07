مال وأعمال

اتفاق بين الجزائر وإيطاليا لإنتاج القمح بقيمة 455 مليون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتفاق بين الجزائر وإيطاليا لإنتاج القمح بقيمة 455 مليون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 12:14 مساءً - وكالات – وقعت الجزائر وإيطاليا السبت اتفاقا بقيمة 420 مليون يورو (نحو 455.3 مليون دولار) يتعلق بمشروع استثماري إيطالي لإنتاج القمح بشكل خاص وتعزيز الأمن الغذائي في جنوب أكبر دولة إفريقية مساحة، حسب ما جاء في بيان مشترك.

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وأوضح البيان أن المجموعة الايطالية “بونيفيكي فيراريزي” (بي اف) والصندوق الوطني للاستثمار سيقومان بتنفيذ المشروع لإنتاج الحبوب والبقوليات على مساحة تقدر بـ 36 ألف هكتار بولاية تيميمون.

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وسيخصص المشروع لإنتاج القمح والعدس والفاصوليا المجففة والحمص بالإضافة إلى إنشاء وحدة لإنتاج العجائن الغذائية ومنشأة للتخزين.

ومن المقرر إطلاق المشروع خلال عام 2024 وسيعمل على زيادة الصادرات وتوفير أكثر من 6700 فرصة عمل، بحسب المصدر.

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وتهدف الجزائر من المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح القاسي، وذلك بزيادة مساحات الإنتاج إلى 500 ألف هكتار في الجنوب.

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وكان وزير الفلاحة الجزائري يوسف شرفة قد أعلن الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية “ابتداء من هذه السنة سننطلق في استصلاح 500 ألف هكتار من الأراضي الواقعة بالولايات الجنوبية للرفع من القدرات الوطنية في مجال إنتاج الحبوب قصد تحقيق الأمن الغذائي”.

وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، ستجري، بحسب شرفة، تنمية هذه الأراضي بالصحراء الجزائرية بالتعاون مع شركات عالمية من بينها قطرية.

ويندرج الاتفاق الجزائري الإيطالي الموقع السبت في إطار “خطة ماتي” التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس مجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة، والذي دعا في الخمسينات إلى إقامة علاقات تعاون مع الدول الإفريقية.

وترأس وزيرا الفلاحة والمال الجزائريان يوسف شرفة وعزيز فايد حفل التوقيع مع وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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