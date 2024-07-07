نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: يجب إعادة النظر في السياسات الضريبية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 03:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ يرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن التعديل الوزاري الجديد متميز وجيد من حيث الأسماء وعدد الوزارات، مشيرًا إلى أنه يضم أكثر من 20 حقيبة وزارية ولم يحدث ذلك منذ سنوات، فيما أضاف: «نحتاج إلى وزير سياسي يضع الإستراتيجيات والجهات المعنية تنفذ تلك الخطط، وليس وزير تشغيل يفتتح مصانع وحسب».. على حد قوله. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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