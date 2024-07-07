نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماري لويس: متفائلة بالتعديل الوزاري وتوقعات بانعكاسات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 03:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أعربت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تفاؤلها بالتعديل الوزاري وقدرته على تحقيق أعلى نسبة صادرات، مطالبة بضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لحل المشاكل الاقتصادية التي تتعلق بالصناعات المختلفة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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