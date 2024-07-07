مال وأعمال

ماري لويس: متفائلة بالتعديل الوزاري وتوقعات بانعكاسات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماري لويس: متفائلة بالتعديل الوزاري وتوقعات بانعكاسات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 03:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أعربت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تفاؤلها بالتعديل الوزاري وقدرته على تحقيق أعلى نسبة صادرات، مطالبة بضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لحل المشاكل الاقتصادية التي تتعلق بالصناعات المختلفة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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