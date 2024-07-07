نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف سامي: ننتظر من الحكومة الجديدة سرعة أكبر في التعامل مع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 04:11 مساءً - أمنية إبراهيم _ أكد شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة الجديدة التي بدأت عملها منذ أيام قليلة لا يتوقع منها مجتمع المال والأعمال تعديلات جوهرية في التوجهات مقارنة بسابقتها، بقدر ما ينتظر سرعة أكبر في التعامل مع ملفات مهمة نظرًا لحساسية عنصر الوقت، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التحسن النسبي الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية والنقدية منذ شهر مارس الماضي بإتمام صفقة رأس الحكمة واتفاقيات صندوق النقد الدولي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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