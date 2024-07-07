مال وأعمال

محمد ماهر: ضرورة إسناد طرح شركات الدولة إلى وزارة الاستثمار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد ماهر: ضرورة إسناد طرح شركات الدولة إلى وزارة الاستثمار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 05:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية- إيكما، إن مطالبات سوق المال من الحكومة الجديدة تتلخص في تفعيل برنامج الطروحات لتنشيط البورصة وزيادة حجم التداولات واستقطاب مستثمرين جدد في ظل تراجع السوق المصرية بدرجات كبيرة عن الأسواق المحيطة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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