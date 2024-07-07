نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد ماهر: ضرورة إسناد طرح شركات الدولة إلى وزارة الاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 05:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية- إيكما، إن مطالبات سوق المال من الحكومة الجديدة تتلخص في تفعيل برنامج الطروحات لتنشيط البورصة وزيادة حجم التداولات واستقطاب مستثمرين جدد في ظل تراجع السوق المصرية بدرجات كبيرة عن الأسواق المحيطة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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