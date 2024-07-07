نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. الحكومة الجديدة في عين مجتمع الأعمال من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 05:08 مساءً - أمنية إبراهيم وأحمد عبد الرحمن وفاطمة أبوزيد وشريف ناصر وحمدي أحمد _ طرح عدد من خبراء ورجال مجتمع الأعمال أهم المطالب والتطلعات التي تنتظرها الأسواق من أعضاء الحكومة الجديدة والتي تم الكشف عن تشكيلها أواخر الأسبوع الماضي في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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