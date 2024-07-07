نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي طلبة: المناطق الصناعية الكبرى خارج تخفيف الأحمال من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس مجدي طلبة رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة، أن المناطق الصناعية الكبرى خارج خطة تخفيف الأحمال، مضيفًا: «الحكومة راعت طبيعة عمل هذه المناطق قدر الإمكان”. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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