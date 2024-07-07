نعرض لكم الان تفاصيل خبر إبراهيم المسيري: تطوير الطيران وتسهيل بناء المنشآت الفندقية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 05:08 مساءً - شريف ناصر _ قال إبراهيم المسيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سوما باي السياحية، إن التعديل الوزاري جاء نتيجة رغبة الدولة في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومنها أزمة ارتفاع الأسعار، ولزيادة الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية داخل القطاعات المختلفة للدولة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم المسيري: تطوير الطيران وتسهيل بناء المنشآت الفندقية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.