محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية واستقرار من أهم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 06:14 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن توفير الطاقة الكهربائية لكل من يطلبها بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.

وأكد عصمت أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن ، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة ، وتقليل الفقد .

وأضاف أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطى الأزمة وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أنه جارى العمل حالياً على تحسين الأداء بمحطات التوليد من خلال تفعيل خطط الصيانه والرقابة الدورية

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اهم التحديات لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء والجهود المبذولة لدعم شبكات التوزيع لتحسين الكفاءة وخفض الفقد.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة الاقتصاد القومي.

أضاف أن الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة تمتلك قدرات وكفاءات وخبرات تجعلها قادرة على مواجهة التحديات المختلفة وتن تكون داعما رئيسيا ومحورا أساسياً فى خطط التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها فى جميع قطاعات الدولة.