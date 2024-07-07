نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الشعبة: تأثير طفيف لتخفيف الأحمال على صناعة الأسمنت لم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 08:16 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أحمد شرين كريم عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء، إن تأثير انقطاع التيار الكهربائي على إنتاج قطاع الأسمنت طفيف ولم يتجاوز 5%، نتيجة اعتماد المصانع على الغاز بنسبة أكبر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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