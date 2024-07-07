نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجموعة المراكبي: زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 10:11 مساءً - شريف ناصر _ قال المهندس حسن المراكبي رئيس مجموعة المراكبي للحديد والصلب، إن المصانع لا تعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يعمل بنظام الجهد العالي، مما يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة حال انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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