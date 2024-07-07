مال وأعمال

رئيس مجموعة المراكبي: زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجموعة المراكبي: زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 7 يوليو 2024 10:11 مساءً - شريف ناصر _ قال المهندس حسن المراكبي رئيس مجموعة المراكبي للحديد والصلب، إن المصانع لا تعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يعمل بنظام الجهد العالي، مما يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة حال انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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