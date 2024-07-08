نعرض لكم الان تفاصيل خبر كمال الدسوقي: مطالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الألواح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 09:14 صباحاً - فاطمة أبوزيد _ قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، ورئيس مجلس إدارة شركة روكال للعزل، إن انقطاع التيار الكهربائي ليس له تأثير على حجم إنتاج مصانع الحديد، مؤكدًا أن مصانع الحديد خارج خطة تخفيف الأحمال، ولم يصدر قرار لتخفيف الأحمال على مصانع الحديد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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