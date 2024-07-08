نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو غرفة مواد البناء: القرارات المتخذة لحل أزمة الكهرباء لها… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 10:15 صباحاً - محمد أحمد _ وصف طه زيدان عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، حزمة القرارات المتخذة لحل أزمة انقطاع الكهرباء بأنها «تثير قلق القطاع الصناعي وتنذر بعواقب وخيمة على الاستثمار والصادرات”. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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