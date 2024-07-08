نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. الصناعة تسعى لامتصاص تداعيات قطع الكهرباء من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 05:08 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر ومحمد أحمد _ أكد عدد من المصنعين في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء تنذر بعواقب وخيمة على الاستثمار والصادرات، وفي الوقت نفسه أشاروا إلى أنها لم تلق بظلالها على المناطق الصناعية الكبرى. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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