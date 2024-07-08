مال وأعمال

الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 06:14 مساءً - أ ش أ – وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 89 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة 212 مليون و580 ألف جنيه.

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كما وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم 90 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة 32 مليارا و338 مليونا و253 ألف جنيه.

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ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا قانون رقم 91 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة مليار و150 مليونا و500 ألف جنيه.

ووقع السيسي أيضا قانون رقم 92 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة مليار و380 ألف جنيه.

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كما وقع الرئيس قانون رقم 93 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة تبلغ مليارين و863 مليونا و54 ألف جنيه.

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ووقع أيضا قانون رقم 94 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة تريليون و761 مليارا و672 مليونا و480 ألف جنيه.

ووقع كذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم 95 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة 14 مليارا و377 مليونا و385 ألف جنيه.

كما وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم 96 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة مليار و163 مليونا و555 ألف جنيه.

ووقع الرئيس أيضا قانون رقم 97 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية (2024 – 2025)، بقيمة 70 مليونا و348 ألف جنيه.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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