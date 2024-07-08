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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدوري… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 06:14 مساءً - أ ش أ – وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم لتصبح انطلاق المباريات بدءًا من الخامسة والنصف مساء.
وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان مساء اليوم، أن هذا القرار يأتي في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات؛ حفاظا على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات، وفق البيان.
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