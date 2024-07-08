رئيس الوزراء يتعهد بالقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال 6…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 07:11 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهدًا مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها.

وأضاف مدبول: “كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها”، مشيرا إلى أن تلك الجهود أسفرت عن “تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة”.

ووصف رئيس الوزراء، خلال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، حكومته الجديدة بأنها “حكومة تحديات”، مؤكدا أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.