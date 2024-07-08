أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر بدعم مراهنات خفض الفائدة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 07:11 مساءً - _ تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات أمريكية ضعيفة عززت احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2386.58 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 2393.80 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن البطالة بلغت أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنسبة 4.1% مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 78% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل الفيدرالي، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي. ويضع المتعاملون أيضا في الاعتبار احتمالية متزايدة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 31.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.3% إلى 1024 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1017.78 دولار للأوقية.