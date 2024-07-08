رئيس الوزراء: الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، مضيفًا أن هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية يأتي على رأس أولويات برنامج العمل، من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تمويل المشروعات المنتجة لتلك الأسر والمولّدة لفرص العمل.

وأشار مدبولي، خلال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، إلى الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع مد مظلة الحماية لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم اقتصاديا وإدماجهم اجتماعيا.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024، مشيرا إلى أنه أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية.

كما شدد على سعي برنامج الحكومة لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.