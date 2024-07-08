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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات السياحة ترتفع 5.3% إلى 10.9 مليار دولار في 9 أشهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 11:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن – أعلن البنك المركزي المصري المصري ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 5.3% إلى 10.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023-2024، مقابل 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية 2022-2023.
وأرجع المركزي، خلال تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم، زيادة إيرادات السياحة إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3% لتسجل نحو 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1% ليسجل نحو 11.1 مليون سائح.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، ونمو إيرادات السياحية بنحو 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار بحسب وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
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