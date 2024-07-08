رئيس الوزراء: استمرار برنامج الطروحات وإعادة هيكلة الهيئات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة الدائم على زيادة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، إلى مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات.

كما نوّه باستهداف تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأعمال التجارية، مع تبنِّي سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات، وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي.

وقال رئيس الوزراء إن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة تسببت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، وإن مصر لم تكن بمعزل عن هذه الأزمات؛ فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات.

وتابع: ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 2024 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج، يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، هذا فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية.

وأضاف مدبولي: “لمسنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023، مؤكداً استمرار جهود الحكومة لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء عن المواطنين”.