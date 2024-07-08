مال وأعمال

شركة بوما العالمية تعتزم بدء تصنيع منتجاتها في مصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة بوما العالمية تعتزم بدء تصنيع منتجاتها في مصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 يوليو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – قال جوهان – فيليب كوالو، الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية، إنها تعتزم بدء التصنيع في مصر؛ لإنتاج ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية، والتصدير إلى دول منطقة الشرق الأوسط.

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أعرب كوالو، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، عن تطلعه لتوسع الشركة في السوق المصرية؛ بما يؤهلها لاقتناص حصة أكبر من السوق الذي يحظى باهتمام الشركات والعلامات الرياضية العالمية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية إن مصر سوق واعدة بالنظر إلى حجم سكانها الكبير الذي يزيد على 110 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر هي الأكبر في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أن 50% من المصريين تحت سن الـ25، و43% من المصريين يعيشون في مناطق حضرية.

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وأضاف كوالو أن مصر تمتلك بنية تحتية ضخمة، وبها شعب مُولع بالرياضة، ما يجعلها سوقًا واعدة بالنسبة لشركة بوما العالمية.

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وأشار إلى أن شركة بوما يوجد فروع لها في عدد كبير من المولات والشوارع الرئيسية في مصر، كما أنها راع للكثير من الفرق واللاعبين في الرياضات المختلفة.

وأكد أن الشركة تحرص على زيادة حجم انتاجها ومبيعاتها في السوق المصرية، وذلك بالنظر لما يتمتع به هذا السوق من فرص متاحة.

وبدوره، أعرب رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لتلقي خطة تفصيلية من الشركة حول ما تعتزم القيام به بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التصنيع بالسوق المصرية، حتى يتسنى النظر في الدعم الذى من الممكن تقديمه من جانب الحكومة، مؤكدًا حرصه على منح الشركة مختلف التيسيرات والحوافز التي تمكنها من تنفيذ مشروعها في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التي تُصنّع منتجاتها في السوق المصرية، مشيراً إلى أننا نتطلع لزيادة مبيعات وانتشار شركة “بوما” في السوق المصرية على ضوء الفرص الواعدة التي تتوافر لدينا خاصة مع توجه الشركة لبدء التصنيع في مصر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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