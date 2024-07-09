البنك المركزي المصري: 17.1% انخفاضا في تحويلات المصريين بالخارج…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – كشف البنك المركزي المصري المصري عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17.1%، إلى 14.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023- 2024 مقابل نحو 17.5 مليار دولار، خلال الفترة المناطرة من السنة المالية 2022- 2023.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مارس 2024 بنسبة 11.1%، على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار بالشهر المقارن من عام 2023.

وأشار المركزي إلى أن التحويلات بمعدل 73.8% خلال شهر مايو 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو .16 مليار دولار بالشهر المناظر من العام الماضي.