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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري غير البترولي يتراجع إلى 23.7 مليار دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 02:28 مساءً - أحمد عبد الرحمن – كشف البنك المركزي المصري المصري عن تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023- 2024 مقابل نحو 25.2 مليار دولار، بالفترة المناظرة من السنة المالية 2022-2023؛ نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 2.9% لتقتصر على نحو 43.2 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل نحو 44.5 مليار دولار بالفترة المماثلة، وتركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 1.1% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023- 2024 مقابل نحو 19.3 مليار دولار بالفترة المناظرة من السنة المالية 2022-2023.
وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.
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