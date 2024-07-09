البنك المركزي المصري: 23.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – أعلن البنك المركزي المصري المصري عن تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بقيمة 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023- 2024 ، مقابل نحو 7.9 مليارات دولار في الفترة المناظرة من السنة المالية 2022-2023.

وكشف المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات اليوم، عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.9 مليار دولار، خلال نفس الفترة مقابل 8.9 مليارات دولار، بالفترة المقارنة يرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال يناير – مارس 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.

واشار إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي ارتفعت إلى نحو 4.4 مليارات دولار التي تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل نحو 4.2 مليارات دولار.

ويتزامن ذلك مع انخفاض التحويلات إلى الخارج التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.1 مليار دولار، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 175.6 مليون دولار، مقابل 925 مليون دولار.

وتحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للحارج بلغ نحو 3.4 مليارات دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج الذي يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو 12.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 800 مليون دولار.

وسجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 2.7 مليار دولار الذي يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.

فيما سجل التغير على التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار.