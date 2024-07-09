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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات قناة السويس تنخفض 57.2% إلى 959.3 مليون دولار في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – كشف البنك المركزي المصري المصري عن انخفاض حصيلة رسوم المرور عبر قناة السويس، بنسبة 57.2% إلى 959.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأوضح المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات، أن هذا الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
ونوّه التقرير بتراجع حصيلة رسوم المرور عبر قناة السويس بنسبة 7.4% إلى 5.8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023- 2024، مقابل 6.2 مليارات دولار في الفترة المناظرة من السنة المالية 2022-2023.
ولفت إلى تراجع الحمولة الصافية بمعدل 15.6%، لتسجل 944.9 مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 11.5%.
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