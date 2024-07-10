مدبولي: حصر 152 فرصة استثمارية توفر 25 مليار دولار من فاتورة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2024 10:11 صباحاً - حمدي أحمد _ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تحريك محسوب ودقيق لأسعار بعض الأدوية بعد اتفاق مع شركات الأدوية حتى نهاية العام.

وأضاف مدبولي، أن ذلك القرار يأتي لحل مشكلة نقص الأدوية في السوق، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، بعد تعويم الجنيه.

وتطرق مدبولي إلى ملف المصانع المتعثرة، وأشار إلى أن المصانع المتعثرة جزئين، بعضها تعثر من البداية بسبب أن دراسات الجدوى الخاصة به كانت غير صحيحة وبعد ذلك فوجئ المستثمر بتكبد خسائر لا علاقة لها بالأزمة الاقتصادية، والجزء الثاني هى المصانع المتعثرة بسبب الأزمات المتلاحقة وهؤلاء سوف تركز الدولة عليهم وتمنحهم حوافز الفترة القادمة.

وتابع، “تم حصر 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، لو تم توطينها في مصر ستوفر على مصر 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، وهؤلاء سيتم التركيز عليهم خلال الـ 3 سنين القادمة، من أجل ترجمة هذه الفرص على أرض الواقع”.