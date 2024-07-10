مدبولي: شهادات الوزراء سليمة وموثقة .. والأهم في الاختيار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2024 12:18 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن ما أثير عن صحة شهادات بعض الوزراء غير حقيقي، مشيرا إلى أن شهادات الوزراء سليمة وموثقة.

وأضاف مدبولي ، أن الشهادات الخارجية بعيدا عن المؤهل العالي ليست شرطا أساسيا في المرشح للوزارة، والأهم في القانون المصري هو حصوله على شهادة مؤهل عالي، وخبرات عملية.

وأوضح أن معيار الاختيار في ظل التحديات الحالية هو القدرة على أن يكون الوزير ملم بصورة كبيرة بالملف المسئول عنه، وهل يمتلك رؤية لاقتحام الملفات أم لا، وأن تكون هذه الرؤية غير تقليدية، مع سرعة التعامل مع الملف المسئول عنه، متابعا، “نحن حكومة تحديات”.

ولفت إلى أن تكليف الرئيس له بمهمة الإصلاح الإداري تتمثل في هيكلة الوزارات والإسراع في منظومة الرقمنة وتحويل الخدمات إلى أن تكون مرقمنة وتحسين الأداء في تواصل الحكومة مع المواطن، مع رفع كفاءة الكوادر البشرية في الحكومة.

وتابع، “نجحنا خلال سنوات في تخفيض عدد الجهاز الإداري للحكومة بعد تضخمه لكن هناك كوادر متخصصة أصبح بها نقص وهو ما سيتم تعويضه بالرقمنة ورفع كفاءة الكوادر البشرية”.