إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لنمو الطلب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2024 02:24 مساءً - سي إن بي سي _ رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يومياً.

ورفعت الوكالة في توقعاتها الشهرية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2025 بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 1.80 مليون برميل يومياً.