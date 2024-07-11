رئيس الفيدرالي الأمريكي: لست مستعدا بعد لإعلان السيطرة على…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يوليو 2024 02:12 مساءً - وكالات – قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الأربعاء، إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي المصري البالغ 2%.

وردا على سؤال مباشر خلال جلسة استماع بالكونغرس عما إذا كان يشعر بأن العائق أمام خفض سعر الفائدة قد انتهى، قال “لدي بعض الثقة في الأمر.. ولكن لست مستعدا لقول ذلك بعد”.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي بيانات التضخم في يونيو في الولايات المتحدة وألمانيا غدا الخميس لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل.