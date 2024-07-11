مال وأعمال

رئيس الفيدرالي الأمريكي: لست مستعدا بعد لإعلان السيطرة على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الفيدرالي الأمريكي: لست مستعدا بعد لإعلان السيطرة على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يوليو 2024 02:12 مساءً - وكالات – قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الأربعاء، إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

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وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي المصري البالغ 2%.

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وردا على سؤال مباشر خلال جلسة استماع بالكونغرس عما إذا كان يشعر بأن العائق أمام خفض سعر الفائدة قد انتهى، قال “لدي بعض الثقة في الأمر.. ولكن لست مستعدا لقول ذلك بعد”.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي بيانات التضخم في يونيو في الولايات المتحدة وألمانيا غدا الخميس لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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