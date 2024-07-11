مال وأعمال

الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات وينمو 0.4% في مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات وينمو 0.4% في مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يوليو 2024 03:14 مساءً - وكالات _ سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.4% في مايو على أساس شهري بأعلى من التوقعات عند 0.2%.

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ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بمقدار 0.1 % في عامي 2025 و2026 إلى 1.6% و1.5% على التوالي، وذلك بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.

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ورجح البنك أن توفر أجندة السياسة المالية لحزب العمال دفعة متواضعة لنمو الطلب في المدى القريب.

ويضع المستثمرون حاليا احتمالا يزيد عن 60% بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في 1 أغسطس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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