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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات وينمو 0.4% في مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يوليو 2024 03:14 مساءً - وكالات _ سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.4% في مايو على أساس شهري بأعلى من التوقعات عند 0.2%.
ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بمقدار 0.1 % في عامي 2025 و2026 إلى 1.6% و1.5% على التوالي، وذلك بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.
ورجح البنك أن توفر أجندة السياسة المالية لحزب العمال دفعة متواضعة لنمو الطلب في المدى القريب.
ويضع المستثمرون حاليا احتمالا يزيد عن 60% بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في 1 أغسطس.
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