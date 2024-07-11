الطاقة الدولية تحذر من تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يوليو 2024 08:08 مساءً - وكالات _ أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري عند 970 ألف برميل يومياً.

وفي التقرير الشهري للوكالة والصادر اليوم الخميس، أفادت أن نمو الطلب العالمي على النفط تباطأ عند 710 آلاف برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024 في أبطأ زيادة منذ الربع الرابع لـ2022 وسط انكماش الاستهلاك الصيني.

أما على جانب المعروض، توقعت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن يبلغ مقدار نمو المعروض العالمي من النفط 770 ألف برميل يومياً إلى 103 ملايين برميل يومياً في 2024.

وتوقعت أن يبلغ مقدار النمو العالمي 1.8 مليون برميل يومياً في 2025، وأن تقود كل من أميركا وكندا والبرازيل الارتفاعات.

وفيما يتعلق بمستويات النمو المتوقعة للربع الثالث من 2024 فتبلغ 770 ألف برميل يومياً.

وأفادت الوكالة أن انكماش الطلب الصيني على النفط تسبب في تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام، مع وصول ذروة التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة إلى نهايتها.

وعلى الرغم أن بكين مثلت حوالي 70% من مكاسب الطلب العالمي على الخام في العام الماضي، فإنها تشكل حوالي 40% للعام الجاري و2025.

وترى الطاقة الدولية أن النمو الاقتصادي المتدني والتحول نحو المركبات الكهربائية يواصلان في الضغط على الطلب هذا العام وفي 2025.