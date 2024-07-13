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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة تتعافى إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 13 يوليو 2024 03:14 مساءً - وكالات _ ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أن إجمالي تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين ارتفعت العام الماضي إلى 110 مليارات دولار أو 0.6 في المئة من الناتج الاقتصادي لتلك الأسواق، وهو أعلى مستوى منذ 2018.
وتُظهر النتائج، التي جاءت في تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد الدولي، بعض المتانة في الأسواق الناشئة رغم ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية بحدة، ما يجذب الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.
وقال الصندوق في التقرير إن الأسواق الناشئة شهدت انخفاضاً في صافي تدفقات المحافظ المتقلبة بطبيعتها، لكن صافي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي كانت أكثر استقراراً.
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