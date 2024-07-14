حسام هيبة: نترقب تخصيص أراض لإقامة 3 مناطق استثمارية جديدة

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 04:11 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن طلب تخصيص 3 قطع أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحات تتراوح بين 150 الى 200 فدان بهدف إنشاء مناطق استثمارية.

اقترحت على المجتمعات العمرانية 6 مناطق بينها العلمين الجديدة

وأضاف هيبة في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن هيئة الاستثمار اقترحت نحو 6 مواقع جغرافية من بينها العلمين الجديدة، لإنشاء المناطق الاستثمارية الثلاثة، والتي من المستهدف أن تتنوع بين مناطق صناعية وخدمية، متوقعًا الانتهاء من إجراءات التخصيص في غضون شهرين، على أن يتم البدء في تسويقها قبل نهاية العام.

وقال : «سيتم التركيز على انشاء مناطق ذات أنشطة تكاملية سواء صناعية أو خدمية، ومن أبرزها صناعات الغزل والنسيج والصناعات المغذية للسيارات والخدمات اللوجيستية».

3 نماذج للشراكة في التطوير.. وعرض صيني يتبنى تنفيذ المرافق

وذكر هيبة 3 نماذج للشراكات الاستثمارية بهذه المناطق، الأول يتضمن دخول هيئة المجتمعات العمرانية كمطور للمنطقة وتتولى الإنفاق على توصيل المرافق قبل الطرح على المستثمرين، والنموذج الثاني يعتمد على التعاقد مع مطورين متخصصين.

وأضاف أن النموذج الثالث يقوم على وجود مستثمر صناعي قادر على جلب عدد كبير من الصناعات التكميلية، على أن يتحمل عبء المرافق الخاصة به في مقابل تخفيض ثمن الأرض.

وأشار هيبة إلى تلقي عرض من مستثمر صناعي صيني لتبني النموذج الأخير، وكذلك وجود اهتمام من استثمارات تركية وأوروبية بهذا الشأن، كما أجريت مباحثات مع عدد من المطورين من مصر والخارج، مؤكدًا وجود شهية استثمارية متزايدة للمناطق الاستثمارية خاصة في حالات التوسع والاستثمارات الهادفة للتصدير.

ومن ناحية أخرى، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن دراسة 9 طلبات لإصدار رخص ذهبية خلال الوقت الحالي، وذلك بقطاعات التعليم والصناعة واللوجستيات والسياحة.

وتوقع حسام هيبة أن تشهد الفترة المقبل نشاطا ملحوظا في الشراكات الاستثمارية المحلية والأجنبية، خاصة الأوروبية على خلفية المؤتمر الاستثماري الذي عقد نهاية الشهر وسط شهية استثمارية ملحوظة لاستكشاف الفرص المتاحة، سواء التي تطرحها الدولة أو القطاع الخاص.

وأضاف هيبة أن عودة وزارة الاستثمار سيدعم ثقل جهود تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية.