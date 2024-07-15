نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة تدخل الشبكة الصيف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جارٍ العمل على دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية اعتباراً من الصيف المقبل، بدعم وتعاون مع الجانب الإماراتي.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه وفدا إماراتيا بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن هناك اقتناعا كاملا بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذلك ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيرا إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.

حجم استهلاك الطاقة بلغ 37.3 جيجا في اليوم

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي 37.3 جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: “نُولي اهتماما خاصا بكل ما يخص مصر، في ضوء توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”.

سلطان الجابر: حل مشكلة الطاقة في مصر ممكن وموجود

وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر ممكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر.

واستعرض الجابر عدداً من الآليات التي سيجري التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.

كامل الوزير: جاهز للتعاون في توطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عددا من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات.

وأكد جاهزيته من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، واستعداده لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت خطط الوزارة لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.

كريم بدوي: تشجيع الاستكشافات المختلفة لزيادة المنتجات البترولية

وشرح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.