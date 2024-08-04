الصناعات الهندسية: لا توجد رؤية للحد من تأثير تحركات الأسعار

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 07:23 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الهندسية يعتمد على السولار في الإنتاج، موضحًا أن زيادة أسعار المحروقات ستنعكس سلبيًّا على تكلفة الإنتاج، بنفس النسبة.

أضاف المهندس، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى زيادة أسعار المنتج النهائي في السوق المحلية، موضحًا أن شركات الصناعات الهندسية ليست لديها رؤية واضحة للتعامل مع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات.

وتابع رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن عددًا من شركات قطاع الصناعات الهندسية اتجهت لاستخدام الطاقة البديلة كبديل عن السولار، ولكن تكاليف استخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية مرتفعة، ويستغرق المشروع وقتًا طويلًا، ويتم تطبيقه عبر مراحل مختلفة.

وحول أبرز المطالب، أكد المهندس أن الوزير الحالي للصناعة يسعى لحل معوقات القطاع الصناعي حاليًا بشكل جدي، مطالبًا الحكومة بتوفير مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة، وتنفيذها بأسرع وقت، فضلًا عن ضرورة توفير العملة الدولارية للقطاع.

تأثير ارتفاع أسعار المحروقات ليس كبيرًا على حجم الصادرات ولم تتوقف الاستثمارات أو خطط توسع شركات القطاع

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر سلبًا على الاستثمارات في القطاع، ولكن تأثير الزيادة ليس كبيرًا على حجم الصادرات، ولم تتوقف الاستثمارات وخطط توسع شركات القطاع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وحول تأثر أسعار اللوجستيات والنقل بأسعار المحروقات، لفت المهندس، إلى أن التأثير بات واضحًا، إلا أن جميع دول العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وليست مصر وحدها، بل إن تكاليف النقل والشحن في مصر ما زالت أقل من الخارج.