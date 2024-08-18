انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18 أغسطس .. الأصفر يواصل الجنون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، في مستهل التعاملات الصباحية في محلات الصاغة بجميع أنحاء الجمهورية، بنحو 15 جنيهًا متأثرة بزيادة المعدن النفيس للمرة الأولى في تاريخه لأكثر من 2500 دولار للأونصة، بنسبة 2.2% يوم الجمعة، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سُجل في 17 يوليو الماضي عند 2484 دولارًا

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 عند مستوي 1986 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوي 2323 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوي 2987 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوي 3485 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 عند مستوي 3651 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوي 3983 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم 27880 جنيه

سعر الذهب عالميًا الآن