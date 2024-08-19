عاجل.. وزير التموين: ندرس بيع الخبز المدعم بالكيلو على…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد – قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس مقترح لبيع الخبز المدعم للمواطنين بالكيلو بدلاً من النظام الحالي، والذي يتضمن توفير 5 أرغفة لكل مواطن يومياً بواقع 150 شهرياً.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار، لعدة أسباب أبرزها تحديات من قِبل القائمين على الإنتاج “المخابز”.

وأكد وزير التموين، على استمرار العمل بنظام صرف الخبز الحالي دون حدوث أي تغيير، لكن المقترح بشأن بيع الخبز بالوزن يتم دراسته.