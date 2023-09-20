وزير النقل: ربط الخط الثاني للقطار السريع من 6 أكتوبر إلى أبو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:27 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تصنيع قطارات الخط الثاني للقطار السريع للربط من أكتوبر إلى أبو سمبل، مؤكدًا أنها ستكون على أعلى مستوى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع في سيناء خلال احتفالات أكتوبر المقبلةـ لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا إنشاء ميناء بحري ضخم مزود بأرصفة في طابا.

وتابعِ: بطمن المصريين، مفيش حاجة هتكون بديلة لقناة السويس إطلاقا، حتى القطارات الجديدة في مصر لا يمكن أن يكون بديل للقناة لكونه إضافة، كون الحمولة الإجمالية للقطار قد تصل إلى 100 حاوية، بعكس المركب الواحدة التي تمر من قناة السويس وتحمل 24 ألف حاوية.

وأردف: مفيش منافس على الإطلاق، قد يأخذ بعض حاويات البترول وهذا أمر طبيعي كون حركة التجارة تتطور، قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم ولا بديل لها».