نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموافقة على زيادة المعاشات.. قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن جدول الأعمال.

وقرر المجلس التالي:

أولًا:ـ قرر مجلس النقابة العامة تحديد يوم الأحد الموافق 22أكتوبر الساعة الواحدة ظهرًا وما بعدها والدعوه لوقفه تضامنية لجميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية وبمقر النقابة العامة.

ثانيًا:ـ قرر مجلس النقابة تقديم الدعم اللازم لأشقائنا في غزة وفقًا لما تحدده اللجنة التي شكت لهذا الغرض.

ثالثًا:ـ قرر مجلس النقابة إحياء وتفعيل لجنة القدس ولجنة الإغاثة بنقابة المحامين.

رابعًا:ـ قرر مجلس النقابة التنسيق مع مجالس النقابات المهنية المختلفة في جمهورية مصر العربية لإجتماع مشترك لمواجة تلك الأزمة.

خامسًا:ـ يدعو مجلس النقابة العامة جموع الشعب المصرى والشعوب العربية لمقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.

كما قرر المجلس خلال اجتماعه

زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى أربعة ألاف جنية وزيادة الحد الأدنى إلى ألفين جنية.

الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى واللائحة المالية ولائحة قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتشكيل لجان لعرضها بجلسة الأسبوع القادم يوم الأربعاء 25/10/2023.

دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في النصف الأخير من شهر نوفمبر 2023 لاعتماد الزيادة المقررة في اجتماع مجلس النقابة اليوم واعتماد مدونة السلوك مع تفويض النقيب في تحديد موعد انعقاد الجلسة.

وتشكيل لجنة لتحديد بداية صرف المعاشات والمستحقين للزيادة على أن تنتهى اللجنة في خلال أسبوع من تاريخة.

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