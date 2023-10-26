نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يتقدّم بالعزاء للزميل وائل الدحدوح لاستشهاد أفراد من عائلته نتيجة الغارات الإسرائيلية على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، بخالص العزاء وعظيم المواساة، إلى الزميل وائل الدحدوح مراسل شبكة الجزيرة بفلسطين؛ لاستشهاد زوجته ونجله محمود وابنته شام البالغة من العمر 8 سنوات، نتيجة الغارات الإجرامية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية في جنوب وادي غزة، بالرغم من أنها ضمن المناطق التي طلبت قوات الاحتلال من أهالي غزة التوجّه إليها.

وقال الاتحاد في بيان له، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة نتيجة الغارات الإجرامية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية، وصل إلى 18 صحفيًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين.

وناشد الاتحاد، منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري العاجل، لوضع حد لهذه الهجمات الإسرائيلية الهمجية المُجرمة، حفاظًا على أرواح الشعب الفلسطيني، والعمل على الحفاظ على سلامة الصحفيين.